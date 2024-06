Jaques Wagner defende que militares tenham que ir para reserva se quiserem disputar eleições

Líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), ex-ministro da Defesa, fez uma veemente defesa de que integrantes das Forças Armadas que resolvam concorrer a cargos públicos em eleições sejam imediatamente encaminhados para a reserva - mesmo que não sejam eleitos. "Militares, uma vez candidatos, têm que ir para a reserva. Caso contrário, eles se tornam agentes políticos dentro das Forças", afirmou.

Wagner participa do painel "Forças Armadas na Democracia", no Fórum de Lisboa. Para o senador, está claro que "o Brasil vive uma politização das forças de segurança, principalmente nas polícias", alertou. "Agentes públicos armados não podem estar a serviço de um projeto político", completou. Wagner apresentou no Senado, com aval e apoio do Ministério da Defesa, uma PEC para restringir a candidatura de militares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A PEC estabelece que candidatos militares do Exército, Marinha e Aeronáutica só poderão passar para a reserva remunerada se tiverem mais de 35 anos de serviço. Se esse tempo não for atingido, o oficial vai para a reserva não remunerada quando for registrar candidatura.