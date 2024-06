Após empurrões em aeroporto, Gilvan da Federal desafia Marcos do Val para luta no ringue

Uma semana após trocarem empurrões no Aeroporto Internacional de Vitória, no Espírito Santo, o deputado federal Gilvan da Federal (PL-ES) chamou o senador Marcos do Val (Podemos-ES) para uma briga em um ringue profissional. O convite foi feito em discurso no plenário da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 26. Veja o vídeo clicando aqui .

"Eu desafio em qualquer academia, que é o lugar certo, pode marcar. Em qualquer modalidade, no boxe, no MMA, no vale-tudo, eu estou à disposição. O que é chato é, dentro do aeroporto, um senador e um deputado quase sair em vias de fato porque é um senador desequilibrado", afirmou Gilvan da Federal.