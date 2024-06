45% dos juízes têm problema para dormir e menos de 40% acham situação financeira ótima ou boa

Em conversa com O POVO foram citadas pela associação outras preocupações dos magistrados relacionadas à segurança física, especialmente voltadas para o julgamento de processos do âmbito da segurança pública, como facções criminosas, por exemplo.

Quando cruzados os dados de saúde mental e de qualidade do sono, foi observada a mesma contradição do segmento anterior: o maior índice dentre os que relatam dormir mal está entre os que consideram ter boa a saúde mental.

Quanto à quantidade de colaboradores na unidade, mais da metade (51,2%) considera insuficiente, enquanto 37,4% consideram regular, 8,9% “boa”; e 2,3% consideram “satisfatória ".

Quanto a este tópico, a Associação defende uma diminuição da quantidade de funcionários cedidos pela Prefeitura e contratação de servidores cedidos e comissionados. “Se você não tem a estrutura completa, a roda não gira, não anda. Trabalhamos manhã, tarde e noite e com a sensação de estar enxugando gelo. A demanda é em progressão geométrica e a estrutura em progressão aritmética”, alegou o presidente da ACM, José Hercy Ponte de Alencar.

A pesquisa

Segundo o presidente da ACM, a pesquisa surgiu da necessidade de diagnóstico da classe profissional. Foram selecionados “o máximo de ângulos possíveis”, por meio da seleção de perguntas específicas. O período total de elaboração durou quatro meses.

Hercy afirma que os resultados serão compartilhados com Associações de outros estados nordestinos, além dos desembargadores, magistrados da 2ª instância. Além disso, o presidente defende um fortalecimento do diálogo da Associação com o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), por meio de reuniões regulares, para que as demandas levantadas sejam discutidas.

“Também encaminhamos aos conselheiros, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), inclusive ao corregedor nacional. Para que possamos traçar estratégias, soluções conjuntas e corrigir essas patologias”, afirmou Hercy.

