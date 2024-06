Lula tem 3 reuniões com Haddad e fecha detalhes sobre Plano Safra nesta terça-feira

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tem reunião nesta terça-feira, 25, com os ministros da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, para fechar os detalhes do Plano Safra, que será lançado na quarta-feira, 26, em Brasília. Durante o dia, Lula também terá três reuniões com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

De acordo com agenda da presidência da República, o primeiro compromisso oficial de Lula é às 10 horas, quando terá um encontro para fechar os detalhes do Plano Safra. Além de Fávaro e Teixeira, participam da reunião a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, e Haddad.

Em seguida, às 11h30, Lula se reúne com Belchior e o ministro da Educação, Camilo Santana.