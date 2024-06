Descriminalização da maconha volta a ser julgada pelo STF nesta terça

A discussão se o porte de maconha deve ser ou não crime no Brasil começou em agosto de 2015 e foi retomado no ano passado. Nesta terça-feira, o debate volta a ocorrer. No placar, a Casa tem cinco votos favoráveis, três contra e um que defende outro posicionamento. Faltam votar os ministros Cármen Lúcia e Luiz Fux .

Em 2015, a proposta defendida por Gilmar Mendes , relator do caso, era não criminalizar o porte de qualquer droga usada para consumo próprio. Após o voto do ministro Edson Fachin, Mendes reajustou a proposição e passou a restringir a medida apenas para a maconha.

Na semana passada, o julgamento foi retomado com o voto de Toffoli, que abriu uma terceira via. Para o ministro, a Lei de Drogas é constitucional porque a norma já descriminalizou o porte. No entanto, ele sugeriu dar prazo para o Congresso definir a quantidade que diferencia usuário e traficante. (com Agência Brasil)