Ricardo Nunes ouve crítica por escolha de ex-Rota como vice em primeiro evento após anúncio

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) ouviu críticas pela escolha do coronel da reserva Ricardo de Mello Araújo (PL) como seu vice na campanha de reeleição à Prefeitura de São Paulo. As críticas surgiram na manhã deste sábado, 22, um dia após a confirmação do militar na chapa do emedebista.

Durante evento de inauguração de um campo de futebol, o líder comunitário Guilherme Corrêa repreendeu a indicação do coronel Mello Araújo ao posto de vice. "Nós que somos favela não aceitamos mais armas na comunidade. A gente quer livros, Bíblia, pessoas com o olhar social. Favela é tudo menos arma. Favela não tem vagabundo", afirmou.

A declaração de Corrêa foi feita no palco montado para o evento da Prefeitura. Nunes acompanhou as críticas ao lado do líder comunitário, que publicou um vídeo sorrindo ao lado do prefeito após o evento. O caso ocorreu na primeira agenda pública de Nunes após o anúncio do vice e foi revelado pelo jornal Folha de S. Paulo.