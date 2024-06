PF investiga venda de sentenças no TJ-SP; desembargador é afastado

Uma investigação da Polícia Federal sobre suspeita de venda de decisões judiciais atingiu nesta quinta-feira, 20, a maior Corte estadual do País: o Tribunal de Justiça de São Paulo. O desembargador Ivo de Almeida, presidente da 1.ª Câmara de Direito Criminal do TJ-SP, foi afastado cautelarmente das funções, por determinação do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Og Fernandes. Houve buscas na residência do magistrado e em seu gabinete no centro da cidade.

Equipe de 80 agentes também vasculhou endereços em outros municípios do Estado. Ao todo, foram autorizados por Og Fernandes 17 mandados de busca e apreensão. Além do desembargador, advogados de regiões como Ribeirão Preto e Taboão da Serra são suspeitos de participação no esquema. O ministro do STJ proibiu o contato entre os investigados e a entrada de alguns deles no Tribunal de Justiça de São Paulo.

A ofensiva de ontem foi batizada de Operação Churrascada, em razão de os investigados, segundo a PF, usarem o termo "churrasco" para se referir ao dia do plantão de Ivo de Almeida no TJ-SP - de acordo com os investigadores, ele negociaria sentenças judiciais de casos sob sua relatoria e em processos que chegavam a ele no plantão judicial.