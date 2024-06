O POVO News: Lula fala em 'falcatrua' no leilão de arroz e revela que sancionaria cassinos

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 21. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição repercute comentário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a anulação do leilão de arroz. Ele afirmou nesta sexta-feira, 21, que o leilão de importação de arroz para recompor o estoque depois da tragédia do Rio Grande do Sul foi anulado, em 11 de junho, pela "falcatrua de uma empresa".

Assista ao vivo:

O programa também traz todos os detalhes de outra declaração do chefe do Executivo brasileiro. Lula afirmou que vai sancionar o projeto de lei que propõe a legalização de cassinos e jogos de azar, como bingo e jogo do bicho, no Brasil, caso seja aprovado pelo Congresso. O presidente, no entanto, pondera que não é isso “que vai salvar o País” em relação à geração de empregos.

Para tratar do assunto, O POVO News contará com a participação do senador cearense Eduardo Girão (Novo). Ele é contrário à iniciativa. Entre os argumentos do parlamentar, estão o problema com vícios que as atividades podem proporcionar e o superendividamento dos apostadores.