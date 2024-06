Derrubada de veto da 'saidinha' é derrota para 'parte do povo brasileiro', afirma Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que os parlamentares "derrotaram parte do povo brasileiro" ao comentar a decisão do Congresso Nacional de derrubar o veto presidencial ao projeto que restringe as saídas temporárias de pessoas presas.

As declarações ocorreram em entrevista à Rádio Meio, do Piauí, ao ser questionado sobre a sua relação com o Legislativo. Inicialmente, Lula afirmou que não perdeu até hoje "nenhum projeto de interesse do governo no Congresso" e mencionou a "PEC da Transição" e a reforma tributária. Em seguida, citou a questão das "saidinhas".

"Ah, porque o Lula perdeu o veto da saidinha. Deixa eu te contar uma coisa. A decisão da saidinha foi unipessoal, moral minha. Muito moral. Porque eu sabia que todos os deputados queriam que eu não vetasse, que deixasse passar, que vai ter eleições, que é um tema delicado", disse.