Brizola, morto há 20 anos, resistiu a golpe militar e defendia modelo desenvolvimentista

Um misto de radicalismo e valentia alçou o jovem nascido de família humilde em Cruzinha, pequeno povoado perto da cidade gaúcha de Passo Fundo, Leonel de Moura Brizola ao posto de uma das figuras mais importantes da política brasileira no século XX. Prefeito de Porto Alegre, deputado estadual, deputado federal, governador por dois Estados, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, e candidato à Presidência por duas vezes.

Crítico, combativo, radical, como era apontados pelos correligionários nos anos 1945 - ele tinha então 23 anos - quando entrou no recém-fundado Partido Trabalhista Brasileiro e mergulhou de cabeça na causa do trabalhismo pregada por Vargas.

Embalado nas campanhas do PTB gaúcho, foi deputado federal em 1954. No ano seguinte, prefeito de Porto Alegre - e em 1958, aos 36 anos, elegeu-se governador do Rio Grande do Sul. Do Palácio Piratini seguiu para a política nacional.

Deputado federal pelo PTB do Rio Grande do Sul, Brizola foi um dos defensores das reformas de base propostas pelo presidente João Goulart, que assumiria a Presidência em 1961. Brizola havia sido eleito governador do Rio Grande do Sul dois anos antes, em 1959. A atuação dele como governador ajudou a garantir a posse de Jango durante a crise da renúncia de Jânio Quadros.