Tarcísio vai anunciar Mello Araújo, indicado por Bolsonaro, como vice de Nunes

A indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi acatada pelos partidos da coligação em jantar na quarta-feira, 19, oferecido por Tarcísio no Palácio dos Bandeirantes. O governador assumiu a articulação em favor do militar esta semana. Após o encontro, Tarcísio declarou que a definição ainda dependia de uma conversa com Bolsonaro.

O evento era destinado à assinatura de aditivo do contrato para expansão da Linha 5-Lilás do metrô até o bairro, mas deve ganhar contornos eleitorais com a oficialização do nome coronel da reserva da Polícia Militar como número dois da chapa.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciará nesta sexta-feira, 21, ao lado do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) o candidato a vice do emedebista na disputa à releeição. O anúncio do nome do coronel Ricardo de Mello Araújo será feito em uma agenda conjunta em Jardim Ângela, distrito da zona sul da capital. O evento está marcado para as 14h30min desta sexta-feira, 21.

Nunes, por sua vez, procurou o União Brasil, partido que ainda não oficializou a entrada no grupo e, segundo apurou o Estadão, pede apoio do PL e do MDB para eleger o deputado federal Elmar Nascimento (União-BA) presidente da Câmara dos Deputados e garantias de que continuará no comando do Legislativo municipal. Segundo o prefeito, o apoio do União está fechado e não há qualquer negociação sobre a eleição de Nascimento.

A campanha do prefeito acelerou as conversas para anunciar o nome antes da viagem do governador a Nova York, nos Estados Unidos, para atrair investidores ao processo de privatização da Sabesp. Tarcísio viaja no próximo sábado, 22, e deve passar 10 dias no exterior. Tanto ele quanto Nunes entendem que é necessário fazer o anúncio o mais rápido possível para virar essa página.

O prefeito, no entanto, vinha evitando cravar publicamente o coronel Mello na vaga. Nesta quinta-feira, 20, reforçou que os partidos que estão com ele nas eleições municipais decidiram em conjunto ceder a indicação ao PL, partido que oferece o maior tempo de propaganda em rádio e TV ao candidato, mas que a decisão ainda será tomada.