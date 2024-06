Ex-tesoureiro de campanha de João Campos vira réu por propinas de empresários

O juiz Cesar Arthur Cavalcanti de Carvalho, da 13.ª Vara Federal de Pernambuco, colocou no banco dos réus por suposta corrupção passiva Renato Xavier Thiebaut, ex-chefe do Gabinete de Projetos Estratégicos de Pernambuco (2015-2022) do governo Paulo Câmara - atual presidente do Banco do Nordeste. Segundo a Procuradoria da República, Thiebaut teria recebido propinas de empresários entre 2017 e 2020 em troca de favorecimento em contratos da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) e das secretarias de Saúde e Educação do Estado.

O Estadão pediu manifestação do advogado Ademar Rigueira Neto, que defende Thiebaut. Também encaminhou ao Banco do Nordeste pedido para Câmara se pronunciar e, ainda, solicitação ao prefeito do Recife, João Campos, filho de Eduardo. Até a publicação deste textoO espaço está aberto.

Na denúncia, o Ministério Público Federal destacou o "papel de articulador" desempenhado por Thiebaut entre o governo de Pernambuco e seus fornecedores. A Procuradoria citou os cargos público por ele desempenhados, lembrando de sua atuação como coordenador da campanha de Paulo Câmara ao governo do Estado em 2014, como responsável financeiro da campanha eleitoral de Eduardo Campos à Presidência em 2014 e como tesoureiro da campanha de João Campos à Prefeitura de Recife.