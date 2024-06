CNJ abre investigação sobre desembargador do Tribunal de SP alvo da operação Churrascada

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão que administra e fiscaliza o Poder Judiciário, também vai investigar se o desembargador Ivo de Almeida, do Tribunal de Justiça de São Paulo, está envolvido com a venda de decisões judiciais. Uma reclamação disciplinar foi aberta nesta quinta-feira, 20, para analisar a conduta do magistrado. A reportagem do Estadão entrou em contato com o gabinete do desembargador, o qual não se manifestou até a publicação deste texto. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O ministro Luís Felipe Salomão, corregedor do CNJ, instaurou o procedimento de ofício, ou seja, por iniciativa própria, depois que a Polícia Federal fez buscas em endereços ligados ao desembargador na Operação Churrascada. Os policiais estiveram na casa e no gabinete dele.

"A correta apuração dos fatos, no presente caso, pode indicar que a conduta do requerido e´ contra´ria aos deveres de independência, prudência, imparcialidade, integridade profissional e pessoal, a` dignidade, a` honra e ao decoro, circunstâncias que justificam a instauração de processo administrativo disciplinar", diz um trecho do despacho assinado pelo corregedor nacional. Desembargadores têm direito a foro por prerrogativa de função. Por isso, a investigação criminal sobre Ivo de Almeida corre no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O corregedor do CNJ pediu uma cópia do inquérito. Luís Felipe Salomão também requisitou informações à presidência e à corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo. O prazo para resposta é de dez dias. O ministro quer saber se há pedidos de providências e processos administrativos envolvendo o desembargador.