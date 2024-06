Vice-prefeita denuncia violência política e de gênero em prefeitura de Alto Santo

Segundo Karine Aquino, integrantes dos partidos PT, PP e União Brasil entraram na Câmara Municipal com pedido de cassação de seu mandato, alegando que a vice-prefeita exerce outras atividades incompatíveis com o cargo público. No caso, Aquino é acusada de advogar e ser diretora de uma rádio da região.

A vice-prefeita de Alto Santo , Karine Aquino (PDT), alega estar sofrendo violência política e de gênero dentro da própria administração do município que fica a 250,14 km de Fortaleza. O desabafo foi publicado em vídeo nas redes sociais, na última terça-feira, 18, e atribui ao prefeito Joeni Holanda (PSD) a mobilização para afastá-la do cargo político.

Para a vice-prefeita, a solicitação de cassação do seu mandato é uma “jogada política” que parte do prefeito. De acordo com Aquino, o Joeni Holanda está sendo investigado pela Procuradoria de Justiça dos Crimes contra a Administração Pública (Procap) e pode ser afastado do cargo. “O medo dele é que, ao ser afastado, eu assuma a Prefeitura e mostre, com transparência e clareza, para toda a população do município os crimes cometidos”.

Procurada pelo O POVO, a assessoria do prefeito não se manifestou sobre o caso, afirmando que a "gestão não é parte nesse processo, muito menos o prefeito".



