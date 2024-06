Silas Câmara assume comando bancada evangélica e diz que continuará sem alinhamento ao governo

O deputado Silas Câmara (Republicanos-AM) assumiu novamente a presidência da Frente Parlamentar Evangélica (FPE) do Congresso Nacional para cumprir a última parte do período de dois anos de comando do grupo entre ele e Eli Borges (PL-TO). Silas faz parte da ala mais antiga da Assembleia de Deus, chamada de Missão ou Belém, e é conhecido por ser uma liderança mais conciliadora do que Eli, com mais diálogo com o governo.

"Eu sei que você vai conversar com ministro, mas nunca se esqueça que precisamos garantir a liberdade religiosa, que nessa casa nós temos o dever cristão de lutar contra a descriminalização das drogas", afirmou Eli, ao passar o cargo. "Estamos aqui para fazer resistência, não para radicalizar."

A passagem ocorreu nesta quarta-feira, 19, durante o costumeiro culto semanal realizado pela bancada nas salas de comissões da Câmara dos Deputados. Silas, um dos fundadores da FPE, ocupará a função até fevereiro de 2025, quando haverá uma nova definição sobre a tutela do grupo. Estiveram presentes, entre outros, o presidente do Republicanos e primeiro-vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira (SP) e o porta-voz da Embaixada de Israel no Brasil, Or Shaul Keren.