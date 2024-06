Saiba quem deve comparecer ao jantar de Tarcísio para encaminhar PM como vice de Nunes

O jantar oferecido pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para definir o candidato a vice na chapa do prefeito Ricardo Nunes (MDB), pré-candidato à reeleição em outubro na capital paulista, deve ter início a partir das 20h no Palácio dos Bandeirantes e reunir as principais lideranças dos 11 partidos que formam a coligação até o momento.

Segundo apurou o Estadão, as principais legendas de sustentação do prefeito já foram procuradas pelo núcleo duro da campanha do emedebista e aceitaram o nome do coronel da reserva da Polícia Militar (PM) Ricardo Mello Araújo (PL), indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O principal foco de resistência está no Solidariedade, partido de centro-esquerda e de base sindical, e no União Brasil, que ainda não embarcou oficialmente no grupo.

Ala do Progressistas também se mostrou contrariada com a preferência dada ao indicado de Bolsonaro e ameaçou desembarque, mas a posição foi desautorizada pelo senador Ciro Nogueira (PP-PI), que comanda o diretório nacional do partido. Segundo ele, que foi ministro-chefe da Casa Civil no governo Bolsonaro, o PP apoiará Nunes em qualquer hipótese. "Se ela vier a acontecer (a indicação do coronel da PM), vai contar com nosso apoio e entusiasmo", afirmou na segunda-feira, 17.