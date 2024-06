Prefeito lidera contra aliado de petistas em Salvador; conheça os pré-candidatos

Faltando menos de quatro meses para as eleições, mais uma disputa entre os grupos do antigo clã da família de Antônio Carlos Magalhães e o grupo liderado pelo PT, que comanda o governo do Estado em 2007, deve movimentar as eleições em Salvador. Enquanto o prefeito Bruno Reis (União), candidato à reeleição, larga com ampla vantagem, caberá ao vice-governador Geraldo Júnior (MDB), tornar-se conhecido e reconhecido como candidato do governador Jerônimo Rodrigues e dos caciques petistas que comandaram o Estado: o senador Jaques Wagner e o ministro Rui Costa.

O levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado no dia 4 de junho mostra Bruno Reis, com 64%, bem à frente de seu antigo aliado, Geraldo Júnior (MDB), que aparece com 11% e terá que repetir o crescimento rápido de seus aliados na reta final das últimas disputas estaduais. Kleber Rosa (PSOL) desponta em terceiro lugar, com 3,8%. Já Victor Marinho (PSTU) tem 3,3% das intenções de votos válidos. Eslane Paixão (Unidade Popular) também faz parte da corrida, mas não foi contemplada.

Pesquisa da AtlasIntel divulgada me março mostrava cenário semelhante. No levantamento, o atual prefeito também aparecia com 64,4% da intenção de votos, mas Geraldo Júnior ia um pouco melhor do que na Paraná, alcançando 23%. Rosa permanecia na terceira colocação, com 10,4%. Marinho e Paixão não foram listados nessa pesquisa.