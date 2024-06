PEC que permite trabalho a partir de 14 anos de idade volta à pauta da CCJ na Câmara

Caso o texto seja aprovado, adolescentes nessa faixa etária poderiam firmar contratos no regime de tempo parcial

A pauta da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados direcionou os holofotes para uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), apresentada em 2011, que prevê a possibilidade de adolescentes a partir dos 14 anos trabalharem sob regime de tempo parcial.

A PEC 18/2011 é de autoria do deputado Dilceu Sperafico (PP-PR). A nova relatoria do texto ficou a cargo do deputado Gilson Marques (Novo-SC).

De um lado, governistas entendem que a PEC pode violar direitos de adolescentes nesta faixa etária, que poderiam estar em escolas de tempo integral. Do outro, a oposição entende que a legislação atual impede e limita oportunidades para jovens que buscam mercado de trabalho já nesta idade.