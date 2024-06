Partidos aliados a Nunes aceitam indicado de Bolsonaro: coronel Mello será anunciado como vice

Depois de engatilhar o nome do coronel da reserva da Polícia Militar Ricardo Mello Araújo (PL) como vice na chapa da reeleição na semana passada, a campanha do prefeito Ricardo Nunes (MDB) recebeu o endosso dos principais partidos que formam a coligação. Com isso, o anúncio depende apenas de um jantar protocolar na capital paulista, organizado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), nesta quarta-feira, 19.

O Estadão apurou que o militar sugerido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não encontra resistência no comando de siglas como PSD, Republicanos, Progressistas, Podemos, PRD e Avante e que o próprio núcleo duro de campanha do prefeito tem defendido a indicação em conversas reservadas com os dirigentes. A tendência é que os focos de insatisfação, em parte do Solidariedade e no próprio Progressistas, por exemplo, sejam superados. O grupo de aliados do prefeito ainda conta com os "nanicos" Mobiliza e Agir e negocia a entrada do União Brasil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ex-comandante da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) e diretor da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), Mello Araújo é um bolsonarista convicto que costuma reproduzir o discurso do ex-presidente nas redes sociais, como ataques ao Judiciário e defesa da pauta conservadora de costumes. A indicação encontrava resistência entre caciques partidários de legendas mais ao centro por conta dessa postura, mas ganhou força com a "dobradinha" recente entre Bolsonaro e Tarcísio, os dois principais aliados do prefeito nas urnas.