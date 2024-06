PEC que anistia dívidas de partidos políticos entra na pauta do plenário da Câmara

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê anistiar irregularidades cometidas por partidos políticos entrou na pauta do plenário da Câmara dos Deputados nesta terça-feira, 18. O texto concede perdão para dívidas que as siglas têm com a Justiça Eleitoral por descumprirem, por exemplo, os porcentuais mínimos de candidaturas de mulheres e negros ao Legislativo nas eleições de 2022.

A PEC foi aprovada ano passado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, mas travou na comissão especial. Como os prazos para análise nesse colegiado já se esgotaram, a proposta pode ser analisada diretamente no plenário.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A votação pode ocorrer ainda nesta terça-feira, 18, se houver acordo entre as lideranças partidárias. Para ser aprovada, são necessários 308 votos em dois turnos. De acordo com líderes partidários, há negociações para mudanças no texto.