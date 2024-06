Moraes multa x em R$ 700 mil por não excluir posts que chamam Lira de 'estuprador'

A reportagem do Estadão pediu manifestação do X. O espaço está aberto.

O despacho foi assinado no último dia 13 e publicado no Diário de Justiça desta segunda, 17. Horas antes de impor a multa, Moraes havia determinado o bloqueio de uma conta na rede social e a remoção de sete postagens da usuária, em até duas horas, sob pena de multa diária de R$ 100 mil.

O deputado fez o pedido de retirada das postagens no bojo de uma reclamação em que a Agência Pública questionou a derrubada de reportagem sobre o deputado, intitulada 'Ex mulher de Lira o acusa de violência sexual'. O presidente da Câmara pediu para atuar como 'interessado' no processo e solicitou a remoção de links do X.

Lira alegou existir um "movimento claramente coordenado e orgânico, de nova replicagem, de forma circular, de conteúdo ofensivo e inverídico" a partir do perfil questionado no STF.