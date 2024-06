Mauro Cid e o pai serão ouvidos pela PF nesta terça-feira

As oitivas estão marcadas para as 15 horas (de Brasília). Pai e filho serão ouvidos mais uma vez no bojo da apuração, agora após os investigadores encontrarem mais uma joia que aliados de Bolsonaro teriam tentado vender nos Estados Unidos.

Os dois devem prestar novos depoimentos na investigação sobre o caso das joias sauditas, que coloca o ex-chefe do Executivo no centro de um esquema de desvio de presentes de alto valor recebidos em razão de seu cargo.

O mais recente depoimento prestado pelo ex-ajudante de ordens da Presidência ocorreu em abril, quando Cid foi chamado à PF para colaborar com diligências que estavam em curso nos Estados Unidos. Foi durante essa fase do inquérito que os investigadores acharam a nova peça do inquérito.

A expectativa é a de que o inquérito seja finalizado ainda neste mês. Caso o relatório final da PF entenda pelo indiciamento do ex-presidente, este será o segundo inquérito em que Bolsonaro será enquadrado formalmente pelos investigadores.

Quando a Polícia Federal abriu a fase ostensiva do inquérito - a Operação Lucas 12:2, em agosto do ano passado, a Polícia Federal apontou indícios de que o ex-presidente Jair Bolsonaro, seu ex-ajudante de ordens Mauro Cid e outros dois assessores do ex-chefe do Executivo ‘atuaram para desviar presentes de alto valor recebidos em razão do cargo pelo ex-Presidente para posteriormente serem vendidos no exterior’.