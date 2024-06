Ciro Nogueira diz que PP aceitará indicado de Bolsonaro a vice de Nunes

Depois de um conflito interno entre integrantes do PP incomodados com a indicação de Ricardo Mello Araújo (PL) para ser vice na chapa de Ricardo Nunes (MDB) na disputa pela Prefeitura de São Paulo, o presidente nacional do partido, senador Ciro Nogueira, tenta contornar a crise. Ele afirmou concordar com a indicação feita pelo ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL). Ao lado do prefeito, ele afirmou ainda que o PP caminhará com Nunes em qualquer hipótese.

"É muito importante que o governador Tarcísio e o presidente Bolsonaro façam essa indicação (...) Se ela vier a acontecer (indicação), vai contar com nosso apoio e nosso entusiasmo", afirmou nesta segunda-feira, 17, sobre o nome de Mello Araújo, ex-coronel da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota).

Nogueira afirmou ainda que, independente da indicação, o PP seguirá no apoio a Nunes, o que é dado como certo no partido. "Nós já fizemos uma reunião anterior com a nossa bancada, volto a dizer, é salutar, é importante que os partidos briguem pela indicação, porque acreditam no seu projeto, mas muito mais importante para nós é ter um prefeito que possa defender a cidade de São Paulo de qualquer retrocesso, como essa eleição vai ser tão importante para o nosso país", afirmou o parlamentar e presidente do PP Nacional.