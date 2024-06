Rosana Valle e Paulo Alexandre se mantêm na liderança da corrida eleitoral em Santos

Os deputados federais Rosana Valle (PL) e Paulo Alexandre Barbosa (PSDB) seguem liderando os cenários da corrida eleitoral para as eleições municipais de Santos, município do litoral de São Paulo, de acordo com pesquisa divulgada pelo instituto Paraná Pesquisas nesta quinta-feira, 13.

O estudo a revelou que, se as eleições fossem hoje, Rosana Valle estaria numericamente à frente nos dois cenários testados. No primeiro, que incluí o atual gestor da cidade, a deputada lidera com 39,9% das intenções de votos, seguida do prefeito Rogério Santos (Republicanos), com 25,8%, Telma Souza (PT), com 17%, e Débora Camilo (PSOL), com 3,8%.

Sem a concorrência de Rogério, ela está em situação de empate técnico com Paulo Alexandre Barbosa. Enquanto ela pontua com 36%, ele tem 35,5%. A margem de erro da pesquisa é de 3,5 pontos percentuais para mais e para menos. Telma Souza e Débora Camilo se mantêm como últimas colocadas, com 13,9% e 3,6%, respectivamente.