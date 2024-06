Lula se encontra com Scholz na Itália e o convida para aliança contra a fome do G-20

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou com o chanceler alemão Olaf Scholz no sábado, 15, durante seu último dia de compromissos oficiais na cúpula do G-7, sediada na Itália. Em uma reunião bilateral, o presidente convidou o representante da Alemanha a fazer parte da Aliança Global contra a Fome.

A iniciativa faz parte da agenda do presidente Lula à frente do G-20 e visa criar uma aliança internacional para o combate à fome e à pobreza em diversos países do mundo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Brasil vai sediar a próxima cúpula do G-20 em novembro deste ano, no Rio de Janeiro, onde devem ser lançadas as bases do programa, incluindo a construção de fundos financeiros globais e regionais para apoiar países em dificuldade e bases educacionais. O País atua como presidente rotativo do grupo desde novembro do ano passado.