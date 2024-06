Câmara Municipal do Rio aprova Dia do Conservadorismo, proposto por Carlos Bolsonaro

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro (RJ) aprovou na última quarta-feira, 12, um Projeto de Lei (PL) que prevê a criação de um Dia do Conservadorismo na cidade.

Sob autoria do vereador Carlos Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), o texto sugere que o dia 10 de março de cada ano entre para o calendário do município como data comemorativa.

Junto a Carlos, assinaram o PL 1.265/2022 os vereadores Zico (PSD), Felipe Michel (Progressista), Alexandre Isquierdo (União) e Rogério Amorim (PL).