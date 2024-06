Lula mantém indefinida permanência de Juscelino: 'Só ele sabe a verdade'

O ministro foi indiciado em inquérito da PF sobre suspeitas de desvio de verbas federais da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), caso revelado pelo Estadão em janeiro de 2023. Da Suíça o presidente seguiria na noite de ontem para a Itália.

Lula falou sobre a situação de Juscelino após desembarcar em Genebra, na Suíça, para participar do fórum inaugural da Coalizão Global pela Justiça Social, iniciativa lançada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira, 13, que apenas o ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil), sabe a "verdade" em relação aos fatos que levaram ao seu indiciamento pela Polícia Federal. Ele também indicou não ter pressa para resolver a questão e afirmou que terá uma "conversa franca" com o ministro quando retornar da Cúpula do G7, na Itália, onde participará hoje como convidado.

Fator de desgaste para o governo, as suspeitas que envolvem Juscelino têm levado o presidente a fazer um cálculo político. Conforme apurou o Estadão/Broadcast, um dos principais fatores que vão pesar na decisão sobre a saída ou permanência do ministro das Comunicações na Esplanada é a fragilidade da base do governo no Congresso (mais informações nesta página).

"Quando eu voltar[AO BRASIL], depois do G7, vou sentar e descobrir o que aconteceu de verdade", comentou o presidente. "Digo para todo mundo, só você sabe a verdade. Se você cometeu erro, reconheça que cometeu. Se não cometeu, brigue pela sua inocência", completou Lula, dizendo que essa é uma orientação dada a todos os seus ministros. "Só ele sabe a verdade, ninguém mais."

O ministro foi indiciado anteontem, após a PF finalizar as investigações sobre desvio de verbas federais da Codevasf. A corporação imputa a Juscelino indícios de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O Estadão apurou que o relatório final da investigação cita ainda a suspeita de crimes de falsidade ideológica, frustração de caráter competitivo de licitação e violação de sigilo em licitação, previstos no Código Penal.