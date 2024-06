Câmara de Sorocaba suspende transmissões da TV Legislativa, da Rádio e de suas redes sociais

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Sorocaba tirou do ar, desde primeiro de junho, as transmissões da TV Legislativa, da Rádio e as redes sociais da Casa "até a declaração oficial de todos os eleitos aos Poderes Executivo e Legislativo das Eleições 2024", declara em nota publicada no site oficial.

Segundo o órgão, a decisão não impede a transparência das informações e "tem o objetivo de não afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos".

A Câmara cita na sentença que o decreto está em conformidade com a Constituição Federal, com a Lei Federal nº 9.504/1997, que trata sobre as regras para as eleições e com a Resolução 23.610/2019 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que dispõe sobre a propaganda eleitoral. Entretanto, até o momento da publicação desta reportagem, o órgão não informou em quais artigos se baseia.