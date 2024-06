Mãe de Bruno Covas deixa PSDB com lançamento de Datena para prefeitura de SP

Durante o lançamento da pré-candidatura de Datena, José Aníbal, presidente municipal do PSDB, disse que propôs ao prefeito reeditar a aliança de 2020, desta vez com um tucano na vice. "Não consideraram nossa proposta", disse. O favorito para ocupar a vice do emedebista é o bolsonarista e ex-coronel da Rota, Ricardo de Mello Araújo (PL). Ele foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O apresentador da Band tem o respaldo do presidente do PSDB, Marconi Perillo, e do deputado federal Aécio Neves (PSDB), que também estiveram em São Paulo para o evento de Datena, mas uma ala do PSDB promete tentar impedir a candidatura do apresentador quando o tema for discutido no âmbito da federação PSDB-Cidadania e na convenção partidária que será realizada entre 20 de julho e 5 de agosto.

O grupo é liderado pelo ex-presidente municipal Fernando Alfredo (PSDB), que ainda quer que o partido se alie a Nunes sob o argumento que trata-se da mesma gestão de Bruno Covas e que esse seria o desejo do ex-prefeito. Esta ala, porém, é taxada de fisiológica e interessada por cargos na prefeitura pelo atual diretório municipal

Uma das ausências no lançamento da pré-candidatura de Datena foi o presidente da federação PSDB-Cidadania em São Paulo, Duarte Nogueira. "Tive Compromisso inadiável de inauguração e assuntos locais do município de Ribeirão Preto", justificou ele, que é prefeito da cidade.