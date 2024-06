Datena critica licitação de ônibus feita por Bruno Covas em lançamento de pré-candidatura

O apresentador José Luiz Datena criticou nesta quinta-feira, 13, a licitação de transporte público assinada pelo ex-prefeito Bruno Covas, último integrante do PSDB a comandar a Prefeitura de São Paulo. A crítica foi feita no evento que oficializou o nome de Datena como pré-candidato tucano na corrida eleitoral de outubro. O jornalista afirmou que seu "sonho" é que a população da cidade entre no transporte coletivo sem pagar passagem de ônibus para o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o crime organizado. Ele mencionou a Operação Fim da Linha, que mirou o envolvimento da facção com duas empresas de ônibus que prestam serviço na cidade. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Duas empresas investigadas tinham na diretoria gente ligada ao PCC. E quem permitiu que eles estivessem lá? Foi quem fez a licitação purulenta e fraudulenta", declarou Datena. Os atuais contratos com as empresas de ônibus foram assinados por Covas em 2019. O tucano relançou a licitação após São Paulo passar seis anos com contratos emergenciais no setor. O imbróglio começou em 2013, quando o então prefeito Fernando Haddad (PT) suspendeu uma licitação sob a justificativa de aumentar a participação popular.

Datena chegou a aceitar ser vice de Covas em 2020, de quem se disse amigo, mas afirmou ter desistido para não atrapalhar o tucano já que o PSDB naquele momento estava rachado. Sem o apresentador, o escolhido foi o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB). Após recuar de quatro pré-candidaturas, Datena disse que desta vez irá "até o fim". "Claro, uai. Eu não disse que vou?", respondeu ao ser questionado por jornalistas ao final do evento. Ele não quis dar entrevista coletiva para preservar a voz. O presidente do PSDB, Marconi Perillo, ressaltou em seu discurso que o jornalista é um "homem de palavra", que "cumpre o que promete". Nos bastidores do partido, mesmo os mais otimistas admitem que Datena é imprevisível. A pré-candidatura precisa ser confirmada pela convenção partidária, realizada entre o final de julho e o início de agosto.

No lançamento, o apresentador repetiu o tom adotado em seu programa na televisão, disse não ter medo de ser prefeito e que fará a campanha sem colete à prova de bala. "Vou fazer com o peito aberto. Atira aqui [aponta para o peito]. Se me deixarem de cadeira de rodas, eu termino a campanha de cadeira de rodas e ganho", afirmou Datena. Ele também criticou a polarização, que segundo ele quase levou ao golpe no 8 de Janeiro, e rechaçou que a divisão seja transferida para a eleição municipal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apoia Guilherme Boulos, enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se aliou a Nunes. "No final, quem vai sair na urna no dia que você for votar? Pelo jeito, vai sair a cara do Lula ou do Bolsonaro. Quem vai governar a cidade de São Paulo não vai ser nenhum deles. Todo voto vai ser bem-vindo e bem recebido", disse Datena O deputado federal Aécio Neves (PSDB), que fez um discurso inflamado, minimizou a ausência de apoio de outros partidos ao pré-candidato tucano. De acordo com ele, as alianças são importantes por causa do tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão, mas perdem relevância diante do nível de conhecimento de Datena entre a população. Aécio citou Mario Covas Neto, que voltou ao partido recentemente, e o ex-senador José Aníbal como bons nomes para serem vice, mas ponderou que a decisão será tomada pelo diretório municipal. Como antecipou o Estadão, Datena deixará seu programa na televisão apenas no dia 30 de junho, prazo máximo definido pela legislação eleitoral. Ele afirmou que não desembolsará "um tostão" para financiar a campanha eleitoral. Questionado, Perillo disse que o valor exato a ser investido na candidatura ainda será definido pelo partido, mas, assim como Aécio, indicou que Datena terá o apoio do partido.

Circunstâncias mudaram, diz Datena sobre Tabata Desde o início do processo eleitoral, o PSDB manifestava preferência pelo lançamento de uma candidatura própria, mas a ausência de nomes viáveis diante do enfraquecimento do partido nos últimos anos surgia como empecilho. A dificuldade foi superada em abril, quando a também pré-candidata Tabata Amaral (PSB) articulou a ida de Datena para a legenda em uma tentativa de conseguir o apoio dos tucanos e ter ele como vice. Nesta quinta, o apresentador elogiou a deputada e disse que tem respeito por ela. "Foi ela que sugeriu eu vir para o PSDB. Evidentemente, sob outras circunstâncias, que mudaram", afirmou sem entrar em detalhes. O coordenador político de Tabata, Orlando Faria, filiado ao PSDB e que tentava convencer o partido a apoiá-la, esteve presente no lançamento da pré-candidatura, mas foi discreto. A deputada não compareceu.