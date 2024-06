União Brasil reforça 'total apoio' a Juscelino Filho após indiciamento do ministro pela PF

O União Brasil reforçou nesta quarta-feira, 12, "total apoio" ao ministro das Comunicações, Juscelino Filho, integrante do partido, após ele ser indiciado pela Polícia Federal (PF). A legenda, por meio de nota da Executiva Nacional, diz que não admitirá "pré-julgamentos" e defende que o princípio da presunção de inocência e o devido processo legal sejam "rigorosamente respeitados".

Como mostrou a Coluna do Estadão, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou desconforto com o indiciamento, mas avisou a seus auxiliares que precisa ouvir as lideranças do União Brasil para selar o destino do ministro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Juscelino foi indiciado após a PF finalizar as investigações sobre desvio de verbas federais da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) - caso revelado pelo Estadão em janeiro de 2023. A corporação imputa ao ministro supostos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.