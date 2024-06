O POVO News: PF indicia Juscelino Filho, ministro de Lula, por suspeita de corrupção

Edição também traz todos os detalhes do PL do Aborto em dicussão na Câmara dos Deputados

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 12. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o episódio repercute o indiciamento de Juscelino Filho (União Brasil), ministro das Comunicações no governo Lula, pela Polícia Federal. Ele foi indiciado por organização criminosa e corrupção passiva em inquérito sobre suspeitas de desvios de emendas parlamentares para pavimentação de ruas no interior do Maranhão.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por sua vez, não pretende demitir Juscelino. Celso Sabino, ministro do Turismo, saiu em defesa do colega de partido e de governo. “Já tivemos vários exemplos de pessoas que vieram a aparecer em situações semelhantes e, ao fim e ao cabo, houve reconhecimento de que foram vitimas de injustiça”, disse Sabino.