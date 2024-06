Governo dá 48h para empresas que negociam leniência digam se aceitam 'propostas de compensação'

A Controladoria-Geral União (CGU) e a Advocacia-Geral da União (AGU) pediram que as empreiteiras que tentam repactuar os acordos de leniência fechados na Operação Lava Jato respondam, em até 48 horas, se aceitam as propostas de compensação. O prazo termina nesta quinta-feira, 13. As ofertas disparadas pelo governo são personalizadas, ou seja, variam de acordo com o caso. Os índices de compensação giram em torno de 20% a 30% do saldo da multa. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Estadão apurou que as empresas estão divididas. Há quem interprete o movimento do governo como um ultimato e avalie encerrar as negociações e partir para a judicialização. Outras ponderam que há espaço para dar sequência às negociações.

A maioria descarta, no entanto, aceitar as propostas na forma atual. As empresas buscam até 70% de desconto no valor global do acordo. CGU e AGU resistem em ceder com uma revisão tão radical nos acordos. "A minha posição, como advogado, é que se não houver uma demonstração diversa inequívoca, isso é a informação de que as negociações acabaram. É isso que de deseja? Não", afirma Sebastião Tojal, que representa a Andrade Gutierrez. "Se, no entanto, se deseja dar seguimento ao processo, isso precisar ser esclarecido." O advogado Marco Aurélio de Carvalho, que representa a Camargo Corrêa ao lado do colega Giuseppe Giamundo Neto, garante que a empresa não deixará a mesa de negociação e insistirá na mediação.