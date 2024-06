Fundador do MST afirma que Lula está em dívida com a reforma agrária e dá nota 3 à gestão

O economista e fundador do Movimento Sem Terra (MST), João Pedro Stedile, afirma que o governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em dívida com a reforma agrária. O líder do movimento que organiza invasões de terra pelo Brasil não vê avanço na política após um ano e meio do terceiro mandato do petista.

"Desapropriação não avançou. O crédito para os assentados não avançou, nem o Pronera [Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária]. O Pronera é o negócio mais civilizatório que qualquer governo de direita pode fazer, porque é viabilizar o acesso dos jovens camponeses à universidade. Então, é uma vergonha. Não pode dizer que falta dinheiro", declara.

Stedile é um apoiador de Lula e o MST trabalhou na campanha eleitoral que o elegeu como presidente em 2022. Porém, com a falta de atenção dada ao movimento, ele avalia a política de democratização de terra do governo federal com a nota três. Ainda assim, segue defendendo a gestão.