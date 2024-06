Quem é Thiago dos Reis, youtuber petista que acumula 1 bilhão de visualizações

O influenciador Thiago dos Reis, de 36 anos, é uma das principais vozes a favor do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas redes sociais. O youtuber acumula 1 bilhão de visualizações no YouTube e possui 1,5 milhão de inscritos em seu principal canal na plataforma, o Plantão Brasil, que dobrou de tamanho desde as eleições de 2022.

O Estadão revelou nesta segunda-feira, 10, que o Palácio do Planalto faz reuniões de pauta com o "gabinete da ousadia", um grupo formado por integrantes da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República, do PT nacional e das lideranças da sigla no Congresso, que acionam influenciadores governistas para definir temas a serem explorados nas redes. Thiago negou receber informação de dentro do Palácio do Planalto e afirmou que não ganha dinheiro do governo.

Nos últimos cinco anos, o youtuber publicou 9,8 mil conteúdos. Os vídeos costumam ter montagens sensacionalistas nas fotos de capa, fatos distorcidos e títulos falsos ou descontextualizados.