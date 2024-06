O POVO News: Governo anula leilão do arroz e demite secretário; oposição cobra investigação

O episódio também conta todos os detalhes da condenação do filho do presidente dos Estados Unidos

A edição desta terça também atualiza o caso do homem que morreu após peeling de fenol. A polícia de São Paulo solicita que a polícia do Paraná investigue Daniele Stwart, farmacêutica que vendia o curso online de peeling de fenol, e desconfia que ela faça a prática ilegal da medicina. O curso foi feito por Nathalia Becker, responsável pelo procedimento que resultou na morte de Henrique Chagas, de 27 anos.

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 11. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , o episódio repercute o leilão de arroz importado que foi anulado pelo Governo Federal após suspeitas de irregularidades. De acordo com o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, um novo procedimento, "mais ajustado", será realizado.

No cenário internacional, Hunter Biden, filho do presidente americano, Joe Biden, foi condenado nesta terça-feira por um júri do Estado do Delaware, nos Estados Unidos, por compra ilegal de arma quando era usuário de drogas, em 2018.

O juiz do caso ainda precisa determinar a pena, que pode chegar a 25 anos de prisão e uma multa de US$ 750 mil. Os promotores disseram que ele mentiu em um formulário ao comprar um revólver Colt Cobra em outubro de 2018, declarando que não era usuário ou viciado em drogas, apesar de ter problemas com crack.

O episódio terá análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage; e os colunista Carlos Mazza e Plínio Bortolotti, ambos também do O POVO.