Mourão pede a Milei asilo político aos foragidos das investigações de 8/1

O senador e ex-vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos-RS) disse, nesta terça-feira, 11, que espera que a Argentina ofereça asilo político aos foragidos acusados de vandalizar as sedes dos Três Poderes, durante os Atos Antidemocráticos de 8 de Janeiro. "A captura internacional, tão desejada pelo governo de turno, mostra claramente o viés autoritário e persecutório da esquerda no poder", disse, em seu perfil no X (ex-Twitter).

"A ida de condenados e investigados pelos atos de 8 de janeiro para a Argentina mostra tão somente que essas pessoas não mais confiam na Justiça brasileira", continuou Mourão, em sua publicação. O governo de Javier Milei afirmou, na última segunda-feira, 10, que cada pedido será analisado individualmente.

A Polícia Federal (PF) já capturou, até esta terça, 50 dos 208 foragidos por envolvimento nos atos golpistas de 8 de Janeiro. As diligências fazem parte da Operação Lesa Pátria, que foi às ruas em 18 estados e no Distrito Federal cumprindo mandados de prisão preventiva. De acordo com o diretor geral da PF, Andrei Rodrigues, entre 50 e 100 dessas pessoas fugiram para a Argentina. O governo brasileiro pediu esclarecimentos às autoridades argentinas sobre paradeiro dos foragidos que possam ter se refugiado no país vizinho.