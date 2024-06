Milton Leite afirma que União disputará vice de Nunes com PL de Mello Araújo

O vereador Milton Leite, presidente do União Brasil em São Paulo, reforçou nesta terça-feira, 11, que o partido pretende disputar a indicação do vice na chapa do prefeito Ricardo Nunes (MDB) com o PL. O próprio Leite se coloca como opção, embora também cite outros integrantes da legenda.

Nos últimos dias, ganhou força o nome do ex-coronel da Rota, Ricardo de Mello Araújo (PL), indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A aliança seria uma tentativa de impedir que o prefeito perca votos com a chegada dos pré-candidatos Pablo Marçal (PRTB) e José Luiz Datena (PSDB).

Como mostrou o Estadão, uma ala do PP se rebelou contra Mello Araújo e ao menos um integrante, o deputado estadual Delegado Olim (PP), disse que não subiria no palanque se o ex-PM fosse o escolhido e que há risco do partido romper a aliança. Por outro lado, o deputado federal Coronel Telhada (PP) disse que o acordo da sigla com o chefe do Executivo não tem como condição a indicação do vice.