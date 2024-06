Embaixada manda a Milei pedido do STF para checar se 143 foragidos do 8/01 estão na Argentina

A Embaixada do Brasil em Buenos Aires questionou a chancelaria argentina se 143 foragidos da Operação Lesa Pátria - investigação sobre os atos golpistas de 8 de janeiro - estão no País vizinho. A diplomacia brasileira encaminhou ao governo Javier Milei um ofício do Supremo Tribunal Federal com o pedido de informações.

A solicitação foi remetida na sexta-feira, 7, um dia depois de a Polícia Federal abrir uma operação para capturar foragidos, investigados e condenados da Lesa Pátria. Foram presos 50 suspeitos.

A ofensiva mirou réus que 'deliberadamente' descumpriram medidas cautelares impostas no bojo da investigação. Muitos quebraram tornozeleiras eletrônicas que os mantinham sob monitoramento constante.