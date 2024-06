Damares pede que influenciador petista seja incluído no inquérito de milícias digitais

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) enviou ofício ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes solicitando a inclusão do influenciador petista Thiago dos Reis no inquérito 4874, conhecido popularmente como "inquérito das milícias digitais".

O pedido feito usa como base reportagem do Estadão, que revelou nesta terça-feira, 11, que Reis consegue audiência com vídeos que misturam desinformação e agressividade contra adversários políticos, e que beneficiam o governo Lula. Filiado ao PT, o youtuber de 36 anos pauta as bolhas digitais e acumula, sozinho, mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube desde 2017. Procurado, Reis negou receber dinheiro ou informações do governo. Ele afirmou que seu canal defende a democracia, ao contrário do "gabinete do ódio" bolsonarista.

"A gênese do inquérito nº 4.874/DF é, justamente, o combate à desinformação. No contexto ora denunciado, a matéria jornalística aponta que o referido influenciador digital é alimentado por fontes do governo e suas publicações já alcançaram mais de 1 bilhão de acessos. A matéria jornalística citada indica que o cidadão ora denunciado age nos mesmos moldes daquele aparato que, no passado recente, a própria imprensa denominou 'gabinete do ódio', instalado no Palácio do Planalto", cita Marco Vinicius Pereira de Carvalho, advogado da parlamentar.