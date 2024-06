Caso Marielle: Investigação é 'poço sem fundo de incoerências', alega miliciano da Muzema

Preso sob acusação de ter auxiliado no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, o policial militar Ronald Paulo Alves Pereira, o 'Major Ronald', contestou as imputações a ele da Procuradoria-Geral da República alegando que a investigação sobre o caso é 'um poço sem fundo de incompetências e incoerências'.

Major Ronald foi alvo da segunda fase ostensiva da investigação sobre a morte de Marielle e Anderson, aberta em maio. Na ocasião, foi cumprido mandado de prisão preventiva contra ele no presídio federal em Campo Grande (MS), onde já estava custodiado cumprindo pena por homicídio e ocultação de cadáver.

Apontado como ex-chefe da milícia da Muzema, na zona oeste do Rio, e ligado ao ex-policial militar Adriano Magalhães da Nóbrega, o capitão Adriano, morto em 2020, Ronald teria participado do crime por meio do monitoramento das atividades de Marielle e do fornecimento, aos executores, de 'informações essenciais à consumação' do assassinato.