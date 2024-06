PF pede a Moraes mais prazo para inquéritos das fake news e das milícias digitais

A Polícia Federal (PF) pediu mais prazo para concluir os inquéritos das fake news e das milícias digitais. O ofício enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) afirma que a prorrogação é necessária para "prosseguir com as investigações". Não há detalhes sobre quais são as diligências pendentes.

Cabe agora ao ministro Alexandre de Moraes, relator das investigações, decidir se autoriza ou não a continuidade dos inquéritos.

O delegado Fábio Alvarez Shor, do setor de contrainteligência da PF, é o responsável pelas investigações. Foi ele quem pediu a prorrogação. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está entre os investigados nas duas apurações.