Oposição quer convocar ministro da Comunicação para explicar 'gabinete da ousadia'

Parlamentares da oposição na Câmara dos Deputados querem convocar o ministro interino da Comunicação, Laércio Portela, para que ele dê explicações sobre a atuação do chamado "gabinete da ousadia" revelado pelo Estadão nesta segunda-feira, 10. A estrutura reúne integrantes da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República e equipes do PT que se reúnem no Palácio do Planalto para definir assuntos e pautas que perfis identificados ao partido devem usar nas redes. Defendem a convocação congressistas como Kim Kataguiri (União-SP) e Ricardo Salles (PL-SP). "Vamos convocar o Ministro Laércio Portela, da Secom, para explicar na Câmara o gabinete do ódio petista. O Brasil precisa saber quem são os alvos dos petistas e quem são os influenciadores que participam do esquema", escreveu Kim. O governo nega que tenha montado um esquema para disseminar ataques a opositores numa versão petista do "gabinete do ódio" que funcionou na gestão de Jair Bolsonaro. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Segundo o deputado, a ideia é convocá-lo para que o ministro preste esclarecimentos na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Apesar de ser controlada pelo petista Joseildo Ramos (PT-BA) foi lá que a oposição conseguiu, por exemplo, garantir que o ministro da Controladoria-Geral da União, Vinícius Marques, prestasse esclarecimentos.

"Certamente haverá uma convocação", afirmou Salles. "Total desvio de finalidade. Realmente coisa de republiqueta das bananas." Como mostrou o Estadão, uma rede de páginas e perfis governistas tem se destacado na defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por meio de ataques coordenados a críticos e desqualificação da imprensa. A relação direta entre governo e partido com esses influenciadores indica que a atuação digital deles é orientada a partir do Palácio do Planalto. Não há registros de repasse de verba pública para esses influenciadores. A reunião das equipes de comunicação acontece virtualmente por volta das 8 horas e conta com a presença de assessores da Secom, do PT nacional e dos gabinetes das lideranças do partido do presidente Lula na Câmara e no Senado.