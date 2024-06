Lula diz que 'não há razão' para demora na greve em universidades; Camilo rebate criticas de entidades

Em reunião com reitores de universidades e institutos federais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse não ver motivos para o prolongamento da greve nas universidades federais. O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), também rebateu críticas dos representantes no encontro realizado nesta segunda-feira, 10, no Palácio do Planalto, em Brasília.

"Eu acho que, nesse caso da educação, se vocês analisarem o conjunto da obra, vocês vão perceber que não há muita razão para essa greve estar durando o que está durando, porque quem está perdendo não é o Lula, não é o reitor, é o Brasil e os estudantes brasileiros", disse o presidente, alegando que "greve tem tempo para começar e para terminar".