Governo vai se esforçar para concluir votações de projetos que estão no Senado, diz Padilha

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que a prioridade do governo nesta semana é aprovar projetos que já passaram pela Câmara dos Deputados e que esperam análise do Senado Federal.

As declarações ocorreram nesta segunda-feira, 10, no Palácio do Planalto, após uma reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros e líderes do governo no Congresso Nacional.

"O esforço, a concentração do governo é trabalhar para concluirmos votações de projetos que estão no Senado", afirmou o ministro a jornalistas. Na ocasião, Padilha citou os projetos relacionados ao combustível do futuro, ao hidrogênio verde e ao mercado de carbono.