Deputado federal Gustavo Gayer compara nordestinos a galinhas

O deputado federal e pré-candidato à prefeitura de Goiânia (GO), Gustavo Gayer (PL-GO), comparou os nordestinos a galinhas que recebem migalhas do Estado. O discurso foi dado durante um evento em que o parlamentar participou no dia 24 de maio deste ano para discutir projeto que trata do Sistema Nacional de Educação (SNE). O vídeo viralizou nas redes sociais apenas no último final de semana.

Gayer conta uma parábola em que Josef Stalin, ex-político da União Soviética, é contestado sob a alegação de que se continuasse matando a pessoas, haveria rebelião e revolta. Nesse momento, Stalin teria pegado uma galinha, colocado ela em baixo de seu braço e começando a arrancar as penas do animal, que ficou gritando e perdendo sangue.

Quando a galinha estava quase sem penas, já sofrendo, Stalin jogou a ave no chão, tirou algumas migalhas do bolso e ela comeu. Após isso, o soviético pegou a galinha novamente, que estava mansa e, depois de sair do local, ela teria ido atrás dele.