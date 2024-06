Datena lançará pré-candidatura a prefeito com presença de lideranças do PSDB

Os tucanos iriam lançar Datena na semana passada, mas problemas de saúde do apresentador e de sua esposa adiaram o evento. A Coluna do Estadão antecipou a intenção do PSDB lançar a candidatura no início deste mês. Esta é a quinta vez que o jornalista anuncia uma candidatura. Nas outras quatro ocasiões, ele recuou e não trocou a televisão pela política.

O próprio Datena confirmou a informação ao Estadão e o PSDB já enviou convite para dirigentes, lideranças e militantes do partido. O presidente da sigla, Marconi Perillo (PSDB), estará presente. O deputado federal Aécio Neves (PSDB) também é esperado. Na última pesquisa Datafolha, Datena registrou 8% das intenções de voto, mesmo percentual de Tabata. Ambos estão tecnicamente empatados em terceiro lugar com Pablo Marçal (PRTB)

Dirigentes do PSDB afirmam que a pré-candidatura de Datena é para valer, mas há tucanos céticos. Além do histórico de desistências, a avaliação é que pode haver dificuldades de a candidatura se estruturar por ter largado tarde, na comparação com os adversários, e pelo fato de que os oito vereadores eleitos pelo PSDB deixaram a legenda para apoiar o prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Datena foi aconselhado por Perillo a se reunir com lideranças municipais do partido e pré-candidatos a vereador para ganhar musculatura. O próximo passo é pensar na elaboração do plano de governo. Uma das datas decisivas será o próximo dia 30 de junho, quando o apresentador não poderá mais apresentar seu programa na televisão caso deseje ter o nome nas urnas.

Lideranças tucanas expressavam nos últimos meses desejo de lançar candidatura própria, mas esbarravam na falta de um nome. Houve a tentativa de convencer Andrea Matarazzo, atualmente no PSD, a retornar ao "ninho", mas ele não topou, o que reforçou movimentos tanto de Tabata como do próprio Nunes em busca do apoio do PSDB.