Guimarães irá discutir com Lira suspensão de mandato após escalada de violência na Câmara

O líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados defendeu que a Mesa Diretora tome providências após semana conturbada no Congresso

"Passaram de todos os limites. Agressão. Não tem mais convivência respeitosa na Câmara. E nós precisamos dar um basta nisso, porque se não vai se perpetuar lá dentro a violência nas ruas para dentro do parlamento também. Suspensão de mandato, tirar direitos. A Mesa Diretora é para tomar providências até chegar no Conselho de Ética. Porque não é possível", disse na última sexta-feira, 7.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL ) irá se reunir na segunda-feira, 10, com o líder do Governo Lula na Casa, José Guimarães (PT-CE) e demais líderes e discutir sobre a escalada de violência e agressões na Casa.

"Acho que ele (Arthur Lira) vai tomar providências a esse tipo de comportamento, a esse tipo de conduta lá dentro", completou José Guimarães. O líder também disse que a qualidade do Congresso caiu muito.



Na última semana houve intenso bate-boca com agressões verbais entre deputados na votação do Conselho de Ética que livrou André Janones (Avante-MG) de uma cassação. Na ocasião, parlamentares quase chegaram as vias de fatos e tiveram que ser contidos pelos seguranças.

No mesmo dia, a deputada Luiza Erundina (Psol-SP) de 89 anos, passou mal em comissão com "ânimos exaltados" e foi levada a UTI. Ela se recuperou e teve alta após quatro dias internada.