Diretor-geral da PF defende piso orçamentário para segurança

De acordo com diretor-geral, a PF tem trabalhado com três prioridades: foco na autonomia da equipe de investigação, sem interferências políticas ou quaisquer outras que sejam. A qualidade da prova "nosso trabalho tem que ser focado em buscar qualidade naquilo que vamos apresentar ao sistema de Justiça Criminal" e, sobretudo, na responsabilidade do investigador.

"Segurança pública não se resolve com frases de efeito, não se resolve com espetáculo, não se resolve de maneira midiática. Se resolve com trabalho, com dedicação, com técnica, com seriedade e com esse processo de integração", argumenta.

Ele também defende que os agentes policiais são essenciais para garantir os direitos da população.

Eles são a face visível do Estado brasileiro e enfrentam o desafio "permanente, continuo e diário de estar nesse contato com o público", comenta.