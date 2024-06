Sarto fiscaliza obra e manobra compactador de asfalto; veja vídeo

O prefeito José Sarto (PDT) dirigiu um compactador de asfalto ao fiscalizar ações de recapeamento de vias no bairro Itaperi, em Fortaleza. A ação ocorreu nesta sexta-feira, 7.

No episódio, o chefe do Executivo municipal é orientado por duas pessoas, entre elas o secretário municipal da Gestão Regional (Seger), Ferruccio Feitosa. Em seguida, Sarto manobra o equipamento até parte da via que recebeu asfalto.

A ação compõe a Operação Asfalto que tem o intuito de recuperar mais de 1,2 mil vias em todas as regionais da Capital.

“Nós já requalificamos vias importantes como Avenida José Bastos, Leste Oeste, Carapinima e Perimetral, e seguimos dando prioridade a quadriláteros maiores onde existe maior trafegabilidade de veículos", contou o prefeito na ocasião.

Segundo ele, são quase mil trabalhadores que atuam no manejo das máquinas e no recapeamento, "com o objetivo de fazer essa recuperação da pavimentação e concluir a operação no início de setembro”.